Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu - Son Dakika

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu

6 saat önce

Adana'da otomobiliyle drift atan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu, System.String[]

Adana'da otomobiliyle drift atan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün 4. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Caner D. kullandığı 01 FF 448 plakalı otomobiliyle trafikte drift attığı sırada devriye atan polis ekipleri 'dur' ihtarına bulundu. İhtara uymayan şahıs kaçmaya başladı. Sadece 1 kilometre kaçabilen Caner D. Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.

4'ÜNCÜ KEZ EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın gerçekleştiği bölgeye gelen trafik ekipleri, sürücü Caner D.'nin önceden 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirledi. Ehliyetsiz olan Caner D., 1.63 promil alkollü çıktı. 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan ceza yiyen Caner D.'nin 2035 yılına kadar ehliyetine el konuldu. Caner D.'ye, drift atma, alkollü araç kullanmak ve dur ikazına uymama suçlarından 11 bin 375 TL para cezası kesilirken aracı trafikten 60 gün men edildi. 1.0 promil alkolü aşan Caner D., 5 Ocak Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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