Drift canavarı askere gidecek genci komaya soktu - Son Dakika

Drift canavarı askere gidecek genci komaya soktu

Fatih'te drift yapan sürücünün kontrolünden çıkan araç 20 yaşındaki bir gence çarparak komalık etti.

Fatih'te drift yapan sürücünün kontrolünden çıkan araç 20 yaşındaki bir gence çarparak komalık etti. Yoğun bakımda can çekişen çocuğun babası, "Askerde olması gerekirken benim çocuğum şu anda can çekişiyor. Ben bu yüzden en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.

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Gencin son hali ve çarpan araç kamerada.

Bayrampaşa'da yaşayan askere gidecek olan Bilal Topal akşam saatlerinde babasından arkadaşını görmek için izin istedi. Evden çıkan Bilal, Fatih'te bulunan arkadaşını ziyarete gittiği sırada drift yaparak ilerleyen bir aracın hedefi oldu. Drift yapan otomobil sürücüsü bir aracı hızlı bir şekilde solladı. Kontrolden çıkan otomobil Bilal Topal'a çarptı. Çarpan araç olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda alınan Bilal Topal, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda can çekişiyor. Kazaya karışan ve kaçan şahıs ekiplerin çalışmalarını sonucu yakalandı.

"Askerde olması gerekirken benim çocuğum şu anda can çekişiyor"

Bilal Topal'ın babası Fahri Topal, şahsın en ağır şekilde ceza almasını istediğini belirterek, "Benim oğlum akşam 23.00 sıralarında evden arkadaşlarıyla görüşmek için çıktı. Kazada 15 gün sonra askere gidecekti. O gün talihsiz bir kaza sonucu yaklaşık bir aydır yoğun bakımda. Bilinci kapalı bir şekilde sadece makineye bağlı o şekilde nefes alıp veriyor şu anda. Vuran şahıs, arabayı sollayıp terste giriyor tersten vuruyor çocuğuma ve çocuğum komada. Kazayı yapan kişi hiç durmadan frene basmadan çekip gidiyor. Hiç yardım etmiyor orada bırakıp kaçıyor. Ben bu yüzden çocuğum şu anda ölümle pençeleşiyor, adam öldürmeye kasten suçundan en ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Yarım saat geç gelseydi çocuk kurtulmayacaktı. Bekliyoruz şu anda. Askerde olması gerekirken benim çocuğum şu anda can çekişiyor. Ben bu yüzden en büyük cezayı almasını istiyorum ve bizim canımızı yaktı kimsenin canını yakmasın. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmalı. Drift yaparak sola girip çocuğuma vurup ve kaçıyor hiç durmadan arkasına bile bakmadan ne söyleye bilirim ki artık" dedi.

Gencin son videosu ortaya çıktı

Bilal Topal'a çarpan aracın görüntüsü çevredeki bir güvelik kamarasına yansıdı. Görüntülerde arabanın hızla ilerlediği görülüyor. Bilal Topal'ın kaza öncesi arkadaşlarıyla arabada gezerken ki bir videosu ortaya çıktı.

(İHA)

Bayrampaşa, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Drift canavarı askere gidecek genci komaya soktu - Son Dakika
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