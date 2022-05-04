Drift festivalini izleyenlerin bulunduğu balkon çöktü, faciadan dönüldü - Son Dakika
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Drift festivalini izleyenlerin bulunduğu balkon çöktü, faciadan dönüldü

04.05.2022 15:22
Drift festivalini izleyenlerin bulunduğu balkon çöktü, faciadan dönüldü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali'ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anıysa cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali'nde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu. Ağırlığa fazla dayanamayan bir balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi. Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı.

Heyecan dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

Görüntüleri 'Gumu Caps' adlı sayfa binlerce kişi tarafından izlendi.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Drift festivalini izleyenlerin bulunduğu balkon çöktü, faciadan dönüldü - Son Dakika


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