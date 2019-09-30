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Drift gösterisinde aracın çarptığı izleyici yaralandı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde drift gösterisinde aracın çarptığı izleyici yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Drift gösterisinde aracın çarptığı izleyici yaralandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde drift gösterisinde aracın çarptığı izleyici yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

"Çarşamba Modifiye Tutkunları Buluşması" etkinliği kapsamında modifiye tutkunları Canlı Hayvan Pazarı mevkisinde bir araya geldi.

Gösteriler sırasında B.D. idaresindeki modifiye otomobil, drift yaptığı sırada izleyiciler arasındaki Orhan Seven'e çarptı.

Yaralanan Seven, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

B.D. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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