Drift şampiyonu, lüks aracıyla TEM'de kaza yaptı - Son Dakika

Drift şampiyonu Selim Bayrak, lüks lamborghini otomobiliyle TEM otoyolunda kaza yaptı.
Edinilen bilgilere göre olay TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde yaşandı. Drift şampiyonalarına katılan ve derecesi bulunan Selim Bayrak, lüks lamborghini marka aracıyla TEM'de bariyerlere vurdu. Kazada Bayrak yaralanmazken, lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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