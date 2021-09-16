Drift sezonu İstanbul'da açılıyor

Saat 13.00'ten itibaren ikili eşleşmelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak pilotlar, izleyenlere de adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Yerli ve yabancı sporcuların kapı kapıya mücadelesi öncesi saat 12.00'de pilot tanıtım ve imza seansı düzenlenecek.

PWR Balata, Motul, Spor Toto ve PowerAPP katkıları ile düzenlenecek organizasyon saat 13.00'te başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, sezonun ilk yarışı Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Atatürk Olimpiyat Stadı 'nda gerçekleştirilecek.

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