Drift şov pahalıya patladı - Son Dakika
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Drift şov pahalıya patladı

08.10.2022 00:57
Drift şov pahalıya patladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide drift atarken çevik kuvvet ekibine yakalanan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide drift atarken çevik kuvvet ekibine yakalanan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Zafer Mahallesi Okullar Bölgesi'nde öğrencilerin okul çıkışlarında güvenliğini sağlayan Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekibi, çakıllık alanda drift atarken gördüğü bir otomobili durdurdu. Trafik polisi tarafından sürücü A.B.'ye drift atmaktan 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Olayı görüntüleyen gazetecinin "Ehliyetini kaptırdın" demesi üzerine A.B., "Söylenecek bir şey yok, araba altımızdan gitti. Olsun 2 ay sonra arabayı da, ehliyeti de geri alacağız. Bir daha da yapmam" cevabını verdi.

Sürücü A.B.'nin bağlanarak çekiciye yüklenen otomobilini telefon kamerasıyla kayda alması dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drift şov pahalıya patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Drift şov pahalıya patladı - Son Dakika
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