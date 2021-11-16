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Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı - Son Dakika

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

16.11.2021 15:57

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift atan magandaya ceza yağdı. 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konulan sürücü, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 D 0530 plakalı Tofaş marka otomobil gelin ve damadın etrafında 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Sürücü dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör estirirken, kendilerinin şov olarak gördüğü olay izleyenlere 'yok artık' dedirtti.

EKİPLER PLAKADAN TESPİT ETTİ

O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yaşanan durum üzerine harekete geçen ekipler, plaka sorgulaması sonrasında sürücünün E.Ç. olduğunu tespit etti.

HEM CEZA YEDİ HEM DE EHLİYETİ GİTTİ

Emniyete götürülen sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilmesinin yanı sıra ehliyetine el konularak, psiko teknik raporu alınması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı

Otomobil, Terör, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı - Son Dakika
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