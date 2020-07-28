Drift sporcusu Ünal Turan: "Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek profesyonel drift sporcusu Ünal Turan, gözünü şampiyonluğa dikti.

Dünyanın dört bir yanından araç tutkununu bir araya getiren drift sporu, motor sporlarına farklı bir boyut kazandırdı. Türkiye'nin en iyi drift yarış sporcularından Ünal Turan uluslararası arenada bayrağımızı tüm dünyada dalgalandırmaya hazırlanıyor.

Bir sürüş tekniği olan drift, otomobil sporları altında yapılan yarışlarıyla dünya genelinde giderek daha fazla sporseveri bir araya getiriyor. Motor sporları tutkunları için vazgeçilmez yarışlar arasına giren drift yarışları, zorluğu nedeniyle heyecanla takip ediliyor. Drift yarışlarına Türkiye'de de birçok sürücü hazırlanıyor. Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden profesyonel drift sporcusu Ünal Turan, drift yarışlarının Türkiye'de ciddi bir kitleye sahip olduğunu ve artan ilgiden memnun olduklarını belirtti.

"Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

Geçtiğimiz sene Red Bull Car Park Drift İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen drift sporları mücadelesinde sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını belirten drift yarış pilotu Ünal Turan, "Bu yıl hedefimiz açık ara dünya şampiyonluğu. Kendi tasarladığımız araçlarla katılacağımız yarışlarda teknik altyapımızın gücünü göstermek istiyoruz. Yıl sonuna kadar yapılması planlanan dünya şampiyonasına var gücümüzle hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Modifiye kültürü ile drift yarışları doğrudan bağlantılı"

Türkiye'de drift yarışlarının takip edilmesinde modifiye kültürünün temel taşı oluşturduğunu ifade eden Ünal Turan, "Satın aldığımız araçları garajımızda modifiye ederek başladığımız serüvende binlerce insanla temas ettik. Çok olumlu geri dönüşler de aldık. Modifiyeli araba ve drift kültürünü gençler arasında yayarak bu sporlara yönlendirmek, hünerlerini sokakta değil pistlerde göstermelerinin önünü açmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL