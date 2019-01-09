Drift"Ten Ehliyetine El Konuldu "Makas Atarken" Yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, makas attığı kameralarla tespit edilen 3 sürücüye toplam 5 bin 24 lira ceza kesildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, makas attığı kameralarla tespit edilen 3 sürücüye toplam 5 bin 24 lira ceza kesildi.



Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından, Ali Akkanat Bulvarı'nda peş peşe seyir halinde olan 42 B 4756, 42 B 6941 ile 42 H 9745 plakalı otomobillerin makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.



Bunun üzerine harekete geçen trafik ekipleri, söz konusu araçları Öğretmenevi Kavşağı'nda durdurdu.



Otomobillerin sürücüleri F.D, G.K. ile M.B'ye makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 1002'şer liralık cezai işlem uyguladı.



Ayrıca, sürücü belgesi olmadığı tespit edilen G.K. ile onun kullandığı aracın sahibine de 2 bin 18'er liralık ceza kesildi. Üç sürücüye toplam 5 bin 24 lira ceza kesildi. G.K'nin kullandığı aracın sahibine uygulanan cezayla birlikte kesilen toplam ceza tutarı 7 bin 42 lira oldu.



Sürücü G.K. hakkında iki ay önce yine Sanayi Sitesi'nde drift attığı gerekçesiyle trafik ekipleri tarafından 5 bin 10 lira, "dur" ikazına uymadığı için de 235 lira olmak üzere toplamda 5 bin 245 liralık cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine iki ay süreyle el konulduğu öğrenildi.



Hakkında cezai işlem uygulanan sürücünün yaptığı drift, bir iş yeri güvenlik kamerasına da yansımış, o tarihlerde bu görüntülerle basında da haber konusu olmuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi

İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var

KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı

Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor