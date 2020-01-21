Drift tutkunları pist istiyor - Son Dakika
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Drift tutkunları pist istiyor

6 saat önce

Trafikte drift yapmaktan dolayı defalarca kez ceza alan drift tutkunları, pistler yapılmasını istiyor.

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Trafikte drift yapmaktan dolayı defalarca kez ceza alan drift tutkunları, pistler yapılmasını istiyor.


Geçtiğimiz hafta Edirne'de trafikte drift atarken yaşamını yitiren Uğur Y'nin ölümüyle tekrar gündeme gelen driftçiler pist istiyor. Modifiyeciler Kulübü Başkanı Harun Taştan, driftin birçok ülkede spor dalı olarak tanındığını belirterek, büyükşehirlerden başlamak üzere her kente drift alanları yapılmasını istediklerini dile getirdi. Trafikte maganda olarak adlandırılmak istemediklerini söyleyen Taştan, "Trafiğe açık alanda ve caddelerde aykırı hareket yapan ve bu sporu seven bütün herkesi piste davet ediyorum. Devlet büyüklerimizden, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığından bir ricamız olacaktır. Çağımızın gençlerinin en çok ilgi duyduğu alanlardan biri olan motor sporlarını göz ardı etmemesini, pist ve benzeri imkanların sağlanmasını rica ediyoruz. Drift bizim için bir heyecan, bir yaşam tarzı. Ancak drifti trafikte yapmak istemiyoruz. Bundan dolayı pist istiyoruz" dedi. - OSMANİYE

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
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