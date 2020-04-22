Drift yapan 14 yaşındaki çocuğun ailesine ceza - Son Dakika

Drift yapan 14 yaşındaki çocuğun ailesine ceza

KONYA'da, pazar yerinde otomobil ile drift yapan 14 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

KONYA'da, pazar yerinde otomobil ile drift yapan 14 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince yakalandı. Ailesi hakkında, çocuğun sokağa çıkma yasağını ihlali nedeniyle idari işlem yapıldı. Araç sahibine ise 2 bin 473 liralık para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan pazar yerinde, drift yapan sürücü ile aracı belirlemek için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede otomobilin plakasını ve drift yapann 14 yaşında çocuk olduğunu belirledi. Cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle çocuğun ailesi hakkında, 'sokağa çıkma yasağını ihlal'den idari işlem yapıldı. Ayrıca araç sahibine ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak' maddesinden 2 bin 473 lira para cezası kesildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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