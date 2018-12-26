Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak
1 saat önce
Eskişehir'de otomobiliyle dirft yapan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira para cezası verildi. Ayrıca sürücü belgesine de 2031 yılına kadar el konuldu.
Eskişehir'de otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira para cezası verildi.
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ, POLİS AFFETMEDİ
Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.
2031 YILINA KADAR ARAÇ KULLANAMAYACAK
Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan da 2 bin 18 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira para cezası kesti, sürücü belgesine de 2031 yılına kadar el koydu. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:50 Kaynak: DHA
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