Son Dakika Haberleri: Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücü Kameralara Yakalandı

Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücü Kameralara Yakalandı

43 dakika önce

Bilecik'te drift yapan ehliyetsiz sürücü güvenlik kameralarına yakalandı.

Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücü Kameralara Yakalandı, System.String[]
Bilecik'te drift yapan ehliyetsiz sürücü güvenlik kameralarına yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir benzinlikte otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine trafik ekipleri güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti.

Kent merkezinde yakalanan sürücünün alkollü araç kullandığı ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün drift attığını belirledi.

Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 10 bin 302 lira para cezası kesilirken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:07 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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