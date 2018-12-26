Drift Yapan Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 9 Bin 46 Lira Ceza
54 dakika önce
Eskişehir'de drift yapan ve alkollü olduğu anlaşılan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 lira para cezası verildi.
Eskişehir
'de drift yapan ve alkollü olduğu anlaşılan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 46 lira para cezası verildi.
Alınan bilgilere göre, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan çalışmalarla yakalanan sürücüye yapılan alkol muayenesinde 0,76 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve ayrıca drift yaptığı gerekçesiyle de 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası uygulandı. Araç
trafikten 60 gün men edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:58 Kaynak: İHA
Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak
Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı
İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı
Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum