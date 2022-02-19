Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza - Son Dakika

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün M.T. (23) olduğunu tespit etti.
9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
Kaynak: AA
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