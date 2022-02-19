Üye Girişi
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza - Son Dakika

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

19.02.2022 14:00
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Kostim Sanayi'nde aracıyla drift yapan sürücünün M.T. (23) olduğunu tespit etti.

9 bin 125 lira ceza uygulanan M.T'nin ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

YORUMLAR
500
Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Buzlanma can aldı! Konya'da devrilen tur otobüsünde 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza Dublör kullanarak 50 milyon TL dolandırıcılık yapan çete çökertildi Dublör kullanarak 50 milyon TL dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Türk Lirası, Para Cezası, Polis, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement