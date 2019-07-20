Son Dakika Haberleri: Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık
Son Dakika Güncel Haber

Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık

1 saat önce

KONYA'da plakaları kapalı halde cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık, System.String[]


KONYA'da plakaları kapalı halde cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Sürücü Mustafa Çelik (19), 'O gün 15 Temmuz olduğu için bir şey demezler' dediler. Ben de gaza geldim yaptım" dedi.
15 Temmuz günü Selçuklu ilçesindeki Kültür Park yanındaki caddede plakaları kapatılmış bir otomobil, kalabalığa aldırmadan drift yaptı. Drift yapan otomobil çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gidiş güzergahındaki kent kameralarını incelemeye aldı. Polis, bir yerde plakası açık olan otomobili ve sürücüsünü kısa sürede belirledi. Sürücü Mustafa Çelik'e 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edilirken, Çelik'in aday sürücü olduğu için de ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirtildi.
'15 TEMMUZ DİYE BİR ŞEY DEMEZLER SANDIK'
Gaza geldiği için drift yaptığını ileri süren Mustafa Çelik, "Arkadaşlarla orada bekliyorduk. Arkadaşların gazına geldik, döndük. O gün 15 Temmuz diye yaptık. Bir şey demez dediler. O şekilde gaza geldik. Herkeste egsoz vardı, ortalık yanıyordu. Bunlar yapıyorsa bize de bir şey demezler dedik. Bir hata yaptık" dedi.

- Konya
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçlunun yakınına mesaj atan avukata 50 bin lira ceza kesildi Emniyetten Türkiye genelinde denetim: Bin 551 ticari taksi şoförüne ceza kesildi KONYA TON 300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ 'PAŞA' ALICISINI BEKLİYOR 81 ilde taksi denetimi Bin 551 taksi şoförüne para cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 13:08:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]