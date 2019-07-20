Drift yapan sürücü: 15 Temmuz diye bir şey demezler sandık



KONYA'da plakaları kapalı halde cadde ortasında otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Sürücü Mustafa Çelik (19), 'O gün 15 Temmuz olduğu için bir şey demezler' dediler. Ben de gaza geldim yaptım" dedi.

15 Temmuz günü Selçuklu ilçesindeki Kültür Park yanındaki caddede plakaları kapatılmış bir otomobil, kalabalığa aldırmadan drift yaptı. Drift yapan otomobil çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gidiş güzergahındaki kent kameralarını incelemeye aldı. Polis, bir yerde plakası açık olan otomobili ve sürücüsünü kısa sürede belirledi. Sürücü Mustafa Çelik'e 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Otomobil 2 ay trafikten men edilirken, Çelik'in aday sürücü olduğu için de ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği belirtildi.

'15 TEMMUZ DİYE BİR ŞEY DEMEZLER SANDIK'

Gaza geldiği için drift yaptığını ileri süren Mustafa Çelik, "Arkadaşlarla orada bekliyorduk. Arkadaşların gazına geldik, döndük. O gün 15 Temmuz diye yaptık. Bir şey demez dediler. O şekilde gaza geldik. Herkeste egsoz vardı, ortalık yanıyordu. Bunlar yapıyorsa bize de bir şey demezler dedik. Bir hata yaptık" dedi.

- Konya