Son Dakika Haberleri: Drift Yapan Sürücü Cep Telefonu Kamerasına Yakalandı

Drift Yapan Sürücü Cep Telefonu Kamerasına Yakalandı

48 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza uygulandı.

Drift Yapan Sürücü Cep Telefonu Kamerasına Yakalandı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza uygulandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bir sürücünün, aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine gittiği adreste vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri, aracın plakasını tespit edip cezai işlem yaptı.

Drift yapan sürücü, daha sonra devriye yapan polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü Ö. F. E'ye 5 bin 10 lira para cezası uygulayan ve ehliyetine 2 ay el koyan ekipler, aracı da trafikten 2 ay men etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:14 Kaynak: AA

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