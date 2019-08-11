Son Dakika Haberleri: Drift yapan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Drift yapan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

1 saat önce

Kadıköy'de drift yaparken polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Kadıköy'de drift yaparken polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos 02.55 sıralarında Mütevelli Çeşme Caddesi üzerinde drift yapan araç sürücüsüne dur ihtarında bulundu.
Polisten kaçmaya başlayan sürücü, demir dubalara çarpınca yanına gelen polis ekiplerinin üzerine araç sürerek kaçmaya çalıştı. Havaya ateş eden polislerden ters yöne girerek kaçmaya çalışan şüpheli tekrar demir dubalara çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan ve yanına gelen ekiplere bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli Sedat Ç'nin (24) alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.
Toplam 8 bin 234 lira para cezası kesilen şüphelinin, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, silahlı kanunlara muhalefet, cinsel saldırı ve kasten yaralama suçlarından emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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