Son Dakika Haberleri: "Drift" yapan sürücü kovalamacada polis arabasına çarptı
Son Dakika Güncel 'Drift' yapan sürücü kovalamacada polis arabasına çarptı

"Drift" yapan sürücü kovalamacada polis arabasına çarptı

1 saat önce

Konya'da "drift" yaptıktan sonra kaçarken önünü kesen sivil ekip otosuna çarpan sürücü, kasten yaralamaya teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da "drift" yaptıktan sonra kaçarken önünü kesen sivil ekip otosuna çarpan sürücü, kasten yaralamaya teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyşehir ilçesi Antalya Caddesi üzerinde devriye görevindeki polis ekibi, üniversite kavşağında otomobil sürücüsü K.K'nin (20) "drift" yaptığını tesbit etti.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak şehir merkezine doğru kaçan K.K'yi yakalamak için takibini sürdüren polis ekibi, öğretmenevi kavşağında otomobilin önünü kesti.

Ekiplerin araçtan indiği sırada K.K, polis aracına çarparak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takviyesiyle yaklaşık 300 metre ileride durdurulan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, polis merkezine götürüldü.

Sürücü K.K'ye, "görevi yaptırmamak için kamu malına zarar verme" ve "görevli memura direnme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan K.K'ye; "drift" yapmaktan 5 bin 10, kırmızı ışık ihlalinden 235, polisin "dur" ihtarına uymamaktan 235, şerit izleme ve değiştirme kuralına riayet etmemekten 108, gerekmediği halde sis farı kullanılmasından 108 ile olmak üzere toplam 5 bin 696 lira trafik cezası kesildi.

Yaşanan kovalamaca ve K.K'nin polis arabasına çarpması ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Konya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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