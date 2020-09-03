Drift yapan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu - Son Dakika

Malatya'da drift yapan 4 araç sürücülerinin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan kontrollerde 4 aracın drift yaptığı tespit etti. 4 araca Karayolları Trafik Kanunun 67/1-d (zorunlu olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesinden işlem yapıldı.

Araç sürücülerin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. - MALATYA