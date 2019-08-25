Son Dakika Haberleri: Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza
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Drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "drift" yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde bir otomobilin "drift" yaptığını gören vatandaşlar, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri polise bildirdi.

Araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar başlatan ekipler, yerini tespit ettiklerini A.E.K'ya idaresindeki yabancı plakalı otomobili durdurdu.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince araca 5 bin 10 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ekipler, A.E.K sürücü belgesine de 60 gün el koydu ve aracı da 60 gün trafikten men etti.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, aracın "drift" yaptığı görülüyor.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:37 Kaynak: AA
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