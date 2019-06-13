Son Dakika Haberleri: 'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası
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'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası

1 saat önce

KONYA'da otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreliğine el konuldu.

'Drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası, System.String[]
KONYA'da otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay süreliğine el konuldu. Drift anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. 7 Haziran günü Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 42 CEM 05 plakalı otomobilin sürücüsü cadde üzerinde drift attı. O anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, aracın plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücü Ali B.'ye 'drift yapmak' suçundan 5 bin 10 lira para cezası verilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

- Konya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
Konya, Güncel
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