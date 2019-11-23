Son Dakika Haberleri: Drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza
Son Dakika Güncel Drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza - Son Dakika

Drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza

6 saat önce

Amasya'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin 578 lira para cezası kesildi.

Amasya'da otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin 578 lira para cezası kesildi.

A.G'nin kullandığı otomobilin Savadiye Kavşağı'nda drift yaparak ilerlediğini gören bekçiler, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden sürücünün drift yaptığını tespit eden ekipler, kovalamaca sonucu otomobili Şeyhcui Mahallesi'nde durdurdu.

Sürücü A.G'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin lira, polisin dur ikazına uymadığı için 235 lira, araç sigortası olmadığı için 108 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için de 235 lira cezai işlem uyguladı.

Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el koyan polis, aracı da iki ay trafikten men etti.

Drift yapan sürücüye 5 bin 578 lira ceza

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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