Son Dakika Haberleri: Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza - KONYA
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Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza - KONYA

1 saat önce

Konya'da plakasını kapatarak otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin lira para cezası kesildi.

Konya'da plakasını kapatarak otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin lira para cezası kesildi.
Selçuklu ilçesi Kültür Park yakınlarında bir sürücünün, plakasını kapatıp aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüleri inceleyen polis, otomobili ve sürücüsünü tespit etti.
Sürücü M.Ç'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 5 bin lira para cezası uyguladı.
Araç iki ay süreliğine trafikten men edilirken, sürücü M.Ç'nin ehliyeti de aday sürücü olduğu için daimi iptal edildi.
Sürücü M.Ç. gazetecilere, "Bir hata yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum." dedi.
Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza - KONYA
Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:46 Kaynak: AA
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