Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası - Son Dakika

Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası

6 saat önce

KONYA'da, yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 6 bin 141 TL para cezası kesildi.

Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası, System.String[]

KONYA'da, yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 6 bin 141 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit eden polis, sürücüye, 'Herhangi bir zorunluk olmaksızın karayollarında do¨nu¨s¸ kuralları dıs¸ında bilerek ve isteyerek aracın el freninin c¸ekilmesi suretiyle veya bas¸ka yo¨ntemlerle aracın ani olarak yo¨nu¨nu¨n degˆis¸tirilmesi veya kendi etrafında do¨ndu¨ru¨lmesi' maddesince 6 bin141 TL para cezası kesti. Sürücünün ehliyetinin 60 gu¨n su¨reyle gec¸ici olarak iptal edildiği belirtildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:07 Kaynak: DHA
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