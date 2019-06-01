Son Dakika Haberleri: Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para cezası
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Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para cezası

1 saat önce

Niğde Eski Sanayi Caddesi üzerinde drift yapan sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 9 bin 524 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para cezası, System.String[]
Niğde Eski Sanayi Caddesi üzerinde drift yapan sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 9 bin 524 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin seyir halindeki kontroller esnasında, Eski Sanayi Caddesi üzerinde 51 plakalı otomobil sürücüsü R. K.'nin Drift yaparak trafiği tehlikeye düşürerek seyrettiğinin görülmesi üzerine, araca Dur ikazın da bulunduğu halde durmayarak kaçmaya çalıştığı esnada, araç ekiplerce durdurulmuş olup; araç ve sürücü üzerinde yapılan kontrolde araç sürücüsünün ehliyetsiz ve aracın ise modifiyeli olduğu tespit edildi. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 9 bin 524 TL idari para cezası uygulanırken araç 2 ay trafikten men edildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
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