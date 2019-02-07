Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza
1 saat önce
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde drift yapan bir sürücünün ehliyetine el konuldu aracı, 60 gün trafikten men edildi ve sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.
Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinde drift yapan bir sürücünün ehliyetine el konuldu aracı, 60 gün trafikten men edildi ve sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.
Son gelen yasa ile artan trafik cezaları yansımaya devam ederken, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Tarihi Köprü kavşağında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri drift tapan bir sürücüyü MOBESE kameralarından tespit etti. Daha sonra polis ekiplerince kimliği belirlenen ve drift yaptığı gerekçesiyle G.B. isimli sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araç
sürücüsü G.B.'ye trafikte drift yapmaktan 5 bin 10 lira da para cezası kesildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:07 Kaynak: İHA
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