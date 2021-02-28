"Drift" yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza - Son Dakika

"Drift" yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza

28.02.2021 12:38

Konya'nın Ilgın ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza uygulandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza uygulandı.

Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir aracın "drift" yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibine kısıtlamaya aykırı davranması ve drift yapması nedeniyle toplamda 10 bin 169 lira para cezası kesti.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde bir otomobilin trafiğin aktığı esnada yola girerek drift yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor.

Drift yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza
Drift yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza
Drift yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza
Drift yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Konya, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Drift' yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza - Son Dakika


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