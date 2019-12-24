"Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Drift' yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

"Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Antalya'da otomobiliyle drift yapan ve ters yönde ilerleyen sürücüye 15 bin lira ceza uygulandı.

Antalya'da otomobiliyle drift yapan ve ters yönde ilerleyen sürücüye 15 bin lira ceza uygulandı.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve ismi öğrenilemeyen sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız otomobili ile kaçmaya başladı.

Ters şeritten giden sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücünün drift yapması ve kaçması, polis ekiplerinin araç kamerasınca görüntülendi.

Sürücüye, 15 bin lira ceza kesildi, otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Antalya, Akdeniz, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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"Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
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