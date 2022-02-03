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DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA - Son Dakika

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA

03.02.2022 15:29

BURSA'da otomobil ile drift yapıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Mustafa Y. ile araç sahibi Onur T.'ye toplam 16 bin 900 TL ceza kesildi.

BURSA'da otomobil ile drift yapıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Mustafa Y. ile araç sahibi Onur T.'ye toplam 16 bin 900 TL ceza kesildi.

Osmangazi ilçesinde Mustafa Y., arkadaşının 16 ALH 846 plakalı otomobiliyle drift yaptı. Mustafa Y., o anları kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin fark edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin ulaştığı Mustafa Y., drift yaptığını kabul etti. Mustafa Y.'ye 'drift yapmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sürücülerin görüşünü engelleyecek şekilde duman ve gürültü çıkarmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' gibi suçlardan toplam 13 bin 226 TL; otomobil sahibi Onur T.'ye ise ehliyeti olmayan birine aracını verdiği için 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA
DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA
DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA
DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA
DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA
DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA
DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA

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Türk Lirası, Osmangazi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ İLE ARAÇ SAHİBİNE 16 BİN TL CEZA - Son Dakika
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