Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada
7 saat önce
KONYA'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:06 Kaynak: DHA
KONYA'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
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