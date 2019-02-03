Drift Yaparken Dükkana Girdi
15 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesinde drift yapan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç dükkana girdi.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde sanayi sitesinde drift yapan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç dükkana girdi.
Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Fatih
Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yapan E.K. (17) direksiyon kontrolünü kaybedince araç Hakan Kocaman'a ait iş yerinin kapısına çarptı. Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Kocaman, tartıştığı sürücünün yakınları tarafından darp edildiğini iddia etti. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaman, "İş yerimize araba ile zarar verdiklerini öğrendik ve buraya geldik. Annem, babam ve oğlumla geldiğimde burada alkollü olan 15-20 kişilik bir grup bize saldırdı" dedi.
Sürücü E.K. ile iş yeri sahibi Kocaman'ı darp ettiği iddia edilen H.K. (19) polis ekiplerince gözaltına aldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:56 Kaynak: İHA
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