Son Dakika Haberleri: Drift Yaparken İş Yerine Çarptı

Drift Yaparken İş Yerine Çarptı

1 saat önce

MANİSA (A) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille drift yapan sürücü bir iş yerine çarptı.

Drift Yaparken İş Yerine Çarptı, System.String[]
MANİSA (A) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille drift yapan sürücü bir iş yerine çarptı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Küçük Sanayi Sitesinde drift yapan sürücü E.K. (17), otomobilinin kontrolünü kaybederek Hakan Kocaman'a ait iş yerinin kapısına çarptı.


Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Kocaman, tartıştığı sürücünün yakınları tarafından darbedildiğini iddia etti.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yerimize araba ile zarar verdiklerini öğrendik ve buraya geldik. Annem, babam ve oğlumla geldiğimde burada alkollü olan 15-20 kişilik bir gurup bize saldırdı." dedi.

Sürücü E.K. ile iş yeri sahibi Kocaman'ı darbettiği iddia edilen H.K. (19) polis ekiplerince gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Fatih, Manisa, Turgutlu, Güncel
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