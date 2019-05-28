Son Dakika Haberleri: Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi
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Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi

39 dakika önce

Konya'da drift yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobille kaldırımdaki araca çarpan sürücü, bu sırada savrulan aracın çarpmasıyla yere düşen adamı ezdi.

Konya'da drift yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobille kaldırımdaki araca çarpan sürücü, bu sırada savrulan aracın çarpmasıyla yere düşen adamı ezdi. Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Harun M. idaresindeki 18 KV 279 plakalı otomobil, drift yapmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 BYP 16 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında aracın bagaj kısmına eşya koyan Selçuk B., otomobilin çarpmasıyla savrulan aracın kendisine çarpmasıyla yere düştü. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil altına aldığı Selçuk B'yi ezdi. Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan Selçuk B., çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selçuk B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, taraftan kazaya karışan sürücü Harun M.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira ceza kesilip ehliyetine 2 ay el konulacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İbrahim Yetkin/İHA)
Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:40 Kaynak: İHA
Selçuk, Konya, Güncel
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