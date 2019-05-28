Son Dakika Haberleri: "Drift" yaparken kaldırımdaki yayayı ezdi
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"Drift" yaparken kaldırımdaki yayayı ezdi

2 saat önce

Konya'da "drift" yaptığı otomobilin kontrolünü kaybeden 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, kaldırımda bekleyen yayayı ezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da "drift" yaptığı otomobilin kontrolünü kaybeden 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, kaldırımda bekleyen yayayı ezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Habip Harun M. (19) idaresindeki 18 KV 279 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi'nde sürücüsünün "drift" yaptığı sırada kontrolden çıkıp kaldırımdaki Selçuk Baldan'a çarptı.
Otomobilin altında kalan Baldan, çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baldan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen Habip Harun M, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Habip Harun M'ye "drift yapmak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından para cezası kesildiği belirtildi.
Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta "drift" yaparak ilerleyen otomobilin, park halinde bulunan 42 BYP 16 plakalı otomobile çarptığı görülüyor.
Savrulan 42 BYP 16 plakalı otomobilin çarptığı Baldan'ın, Habip Harun M'nin kullandığı aracın altında kalmasının yer aldığı görüntülerde, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla Baldan'ın aracın altından çıkarıldığı görülüyor.
Drift yaparken kaldırımdaki yayayı ezdi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:51 Kaynak: AA
Selçuk, Karatay, Konya, Güncel
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