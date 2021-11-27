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DRİFT YAPARKEN POLİSE YAKALANDI - Son Dakika

DRİFT YAPARKEN POLİSE YAKALANDI

27.11.2021 22:07

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yoldan geçen trafik polisine yakalanan sürücüye, 7 bin 14 lira ceza uygulandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yoldan geçen trafik polisine yakalanan sürücüye, 7 bin 14 lira ceza uygulandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, perşembe günü Manavgat Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sürücü K.C.A., çevrede bulunan araçlara aldırış etmeden 07 DFT 66 plakalı otomobiliyle drift yapmaya başladı. K.C.E. drift yaparken yoldan geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibiyle karşı karşıya geldi. Trafik polisini görünce otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamanın ardından yakalandı. Polis ekipleri K.C.A.'ya 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 14 lira ceza uyguladı.

Olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki araçlara aldırış etmeden bir otomobilin drift atması ve bir süre sonra trafik ekiplerinin gelmesi yer alıyor. Trafik polisinin otomobilden inerken drift atan sürücünün otomobilden kaçması ve kovalamaca görülüyor.

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DRİFT YAPARKEN POLİSE YAKALANDI - Son Dakika


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