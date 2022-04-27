DRİFT YAPIP, 2 ARACA ÇARPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 12 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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DRİFT YAPIP, 2 ARACA ÇARPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 12 BİN LİRA CEZA

27.04.2022 12:53

KONYA'nın Karatay ilçesinde drift yapan Umut A.'nın kullandığı otomobil, park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı.

KONYA'nın Karatay ilçesinde drift yapan Umut A.'nın kullandığı otomobil, park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı. 3 araçta hasar oluşurken, ehliyetsiz sürücüye 12 bin 800 lira idari parası kesildi, ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaza, 24 Nisan'da Karatay ilçesi, Takip Sokak'ta meydana geldi. Drift yapan Umut A.'nın kullandığı otomobil, park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Umut A.'nın oturduğu Çatalhöyük Mahallesi'ne gitti. Hasar oluşan otomobili de bahçede bulan ekipler, Umut A.'nın ehliyetinin olmadığını belirledi. Umut A.'ya 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten ve 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 12 bin 800 lira idari parası kesildi ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı. Umut A.'nın 2 araçta oluşan 25 bin liralık hasarı da ödeceği belirtildi. (DHA)

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Kamyonet, Otomobil, Tragger, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DRİFT YAPIP, 2 ARACA ÇARPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 12 BİN LİRA CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: DRİFT YAPIP, 2 ARACA ÇARPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 12 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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