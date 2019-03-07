Son Dakika Haberleri: Drift Yapıp, Polisten Kaçan Sürücüye 5 Bin 353 TL Ceza

Drift Yapıp, Polisten Kaçan Sürücüye 5 Bin 353 TL Ceza

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan sürücü O.M.'ye, 5 bin 353 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Drift Yapıp, Polisten Kaçan Sürücüye 5 Bin 353 TL Ceza, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan sürücü O.M.'ye, 5 bin 353 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konularak, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki Meslek Lisesi Kavşağı'nda drift yaparak, trafiği tehlikeye düşüren O.M. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonucu polis tarafından önü kesilerek, durduruldu. Sürücü O.M.'ye 'drift yapmak', 'tehlikeli araç kullanmak' ve 'polisin dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 353 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan O.M.'nin aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildi. - Keşanedirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:24 Kaynak: DHA

Keşan, Polis, Güncel
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