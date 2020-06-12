Drift yapıp polisten kaçtı, 7 bin 534 lira ceza yedi - Son Dakika

Drift yapıp polisten kaçtı, 7 bin 534 lira ceza yedi

Drift yapıp polisten kaçtı, 7 bin 534 lira ceza yedi Konya'da drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 534 lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Drift yapıp polisten kaçtı, 7 bin 534 lira ceza yedi KONYA - Konya'da drift yapan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 7 bin 534 lira ceza kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu. Olay, merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki otomobil Çeçenistan Caddesinde ada etrafında drift yaptığı tespit edildikten sonra polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle sürücü arasında kovalamaca yaşanırken, sürücünün kaçması polis kamerasına yansıdı. Polisin takibiyle otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücü M.T'ye toplam 7 bin 534 TL ceza kesilirken, otomobil trafikten men edildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı. Polisin yakalayarak ceza uyguladığı sürücü M.T, "Araba 6 aydır sanayideydi abi zatne. Çıktın dolanmaya orada da debriyajını ayarlayamadım. Araba kaymaya başladı" dedi. Sürücü M.T, pişman olduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur