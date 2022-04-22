DRİFT YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN 4 SÜRÜCÜYE 44 BİN 870 TL CEZA - Son Dakika
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DRİFT YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN 4 SÜRÜCÜYE 44 BİN 870 TL CEZA

22.04.2022 12:02
DRİFT YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN 4 SÜRÜCÜYE 44 BİN 870 TL CEZA

İSTANBUL'da drift yapan ve sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL para cezası kesildi.

İSTANBUL'da drift yapan ve sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL para cezası kesildi. 3 sürücünün de sürücü belgelerine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sosyal medya paylaşımları üzerinden denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Başakşehir'de Atatürk Olimpiyat Parkı civarında 2 aracın drift ve makas attığı görüntülerinin paylaşıldığı tespit edildi. Ayrıca Ümraniye'de Deve Geçidi Tüneli içerisinde bir aracın drift yaparak kalkış yaptığı görüntülerinin paylaşıldığı, Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde aracın drift yaparak seyrettiği görüntülerin paylaşılması üzerine, ekipler harekete geçti.

Çalışmalarda tespit edilen Harun K. isimli sürücüye, drift suçundan 9 bin 125 TL, teknik değişiklik suçundan 196 TL, sürücü belgesi daimi olarak iptal olduğu halde araç kullanmak suçundan da 3 bin 674 TL para cezası kesildi. Fırat N. isimli sürücüye ise, drift suçundan 9 bin 125 TL, makas suçundan 1 bin 823 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 427 TL, abart egzoz suçundan 1 bin 823 TL para cezası yazıldı. Abdullah Ayhan T. isimli sürücüye de drift suçundan 9 bin 125 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 427 TL para cezası kesildi. Mert S. isimli sürücüye ise, drift suçundan 9 bin 125 TL para cezası ile cezalandırıldı. 4 sürücüye toplamda 44 bin 870 TL idari para cezası uygulandı. Fırat N., Abdullah Ayhan T. ve Mert S.'nın ise sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilirken, 2 araç 60 gün süre ile trafikten menedildi.

Ayrıca sürücüler Harun K., Fırat N., Abdullah Ayhan T. ve Mert S. 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden adli işlemleri yapılmak üzere ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DRİFT YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN 4 SÜRÜCÜYE 44 BİN 870 TL CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: DRİFT YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN 4 SÜRÜCÜYE 44 BİN 870 TL CEZA - Son Dakika
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