Drift yapıp sosyal medyada paylaşan maganda yakalandı - Son Dakika

Drift yapıp sosyal medyada paylaşan maganda yakalandı

İSTANBUL'da drift yapıp sosyal medyada paylaşan maganda yakalandı.

İSTANBUL'da drift yapıp sosyal medyada paylaşan maganda yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle drift yaparak arkadaşına görüntü çektiren sürücü M.C. yakalandı. "Yasaktan sonra biz" başlığıyla o anlara ilişkin görüntü paylaşan M.C.'ye "Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi. Sürücü M.C.'nin ehliyetine de Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. "Yasaktan sonra biz" başlığıyla o anlara ilişkin görüntü paylaşan M.C.'ye "Karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi. Sürücü M.C.'nin ehliyetine de Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geçici olarak el konuldu. Araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü M.C. ayrıca "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sürücü M.C. ayrıca "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildi ARKADAŞLARINA SOSYAL MESAFE CEZASI Öte yandan M.C.'nin yanında bulunan O.T., E.D. ve G.T.'ye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesini ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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