Son Dakika Haberleri: Drift Yaptı, 8 Bin Lira Ceza Yedi

Drift Yaptı, 8 Bin Lira Ceza Yedi

31 dakika önce

Niğde'de drift yapan otomobil sürücüsüne 8 bin 457 TL para cezası kesildi.

Drift Yaptı, 8 Bin Lira Ceza Yedi, System.String[]
Niğde'de drift yapan otomobil sürücüsüne 8 bin 457 TL para cezası kesildi.

Çiftlik İlçesi'nde bir otomobilin sürücüsü M. Ö drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye 8 bin 457 TL para cezası, 2 yıl ehliyetine el konuldu ve araç ise 60 gün trafikten men edildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:23 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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