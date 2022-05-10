DRİFT YAPTIĞI ANLARI ARKADAŞINA KAYDETTİRDİ - Son Dakika
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DRİFT YAPTIĞI ANLARI ARKADAŞINA KAYDETTİRDİ

10.05.2022 10:04

BAYRAMPAŞA'da gece geç saatlerde bir sürücü lüks otomobili ile drift yaptı.

BAYRAMPAŞA'da gece geç saatlerde bir sürücü lüks otomobili ile drift yaptı. O anları ise arkadaşına telefonuyla kayda aldırdı.

Bayrampaşa'da Kocatepe Mahallesinde geçen cumartesi günü gece geç saatlerde, lüks otomobil sürücüsü cadde üzerinde drift yapmaya başladı. O anları ise arkadaşına cep telefonu kamerasıyla video çektirdi. Başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülenen drift meraklısı sürücü, kısa süren o anların ardından arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı. Görüntülerde sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kayda girmesinin ardından cadde üzerinden drift yapmaya başladığı görülüyor.

DRİFT YAPTIĞI ANLARI ARKADAŞINA KAYDETTİRDİ
DRİFT YAPTIĞI ANLARI ARKADAŞINA KAYDETTİRDİ
DRİFT YAPTIĞI ANLARI ARKADAŞINA KAYDETTİRDİ

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Bayrampaşa, Cumartesi, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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