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Drifti fazla kaçırınca olanlar oldu! Sürücü aracın camından dışarı fırladı - Son Dakika

Drifti fazla kaçırınca olanlar oldu! Sürücü aracın camından dışarı fırladı

08.02.2022 17:06

Antalya'daki yaşanan olayda bir akaryakıt istasyonunda 1993 model aracıyla drift yapmaya çalışan sürücü, kapısı açılan otomobilden dışarı doğru fırladı. Bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kumluca ilçesindeki bir petrol ofisinin önüne 1993 model serçe aracı ile gelen sürücü drift atarak dönmek istedi. Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden sürücü kapısı açılan araçtan düştü.

ZAMANINDA HAMLE FACİAYI ÖNLEDİ

Araç ise yaklaşık 15 metre gittikten sonra yolcu koltuğunda oturan diğer kişi tarafından el freni çekilerek durduruldu. Düşen şahıs ise aracının arkasından koşarak yetişti. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Drifti fazla kaçıran sürücü aracın camından dışarı doğru süzüldü

O ANLAR PETROL OFİSİNİN KAMERASINDA

O anlar ise petrol ofisinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç ile geldiği drift yapmak isterken kapısının açıldığı ve düştüğü görüldü. Daha sonra şahıs aracın peşinden koşarken araç yolcu tarafından el freni çekilerek durduruldu.

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Kumluca, Tragger, Petrol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Drifti fazla kaçırınca olanlar oldu! Sürücü aracın camından dışarı fırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drifti fazla kaçırınca olanlar oldu! Sürücü aracın camından dışarı fırladı - Son Dakika
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