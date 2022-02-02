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Driftli düğün konvoyu karakolda bitti - Son Dakika

Driftli düğün konvoyu karakolda bitti

02.02.2022 21:00

Driftli düğün konvoyu karakolda bitti -Düğün eğlencesi için trafikte tehlike saçan sürücüye 10 bin 948 TL ceza Sancaktepe'de düğün konvoyunda abartı egzoz kullanan ve yolda drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü Seyfullah K. polis ekiplerince yakalandı.

Driftli düğün konvoyu karakolda bitti

-Düğün eğlencesi için trafikte tehlike saçan sürücüye 10 bin 948 TL ceza

İSTANBUL - Sancaktepe'de düğün konvoyunda abartı egzoz kullanan ve yolda drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü Seyfullah K. polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 10 bin 948 TL para cezası uygulanırken araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sancaktepe'de Kızılay Caddesi üzerinde 29 Ocak günü düğün konvoyu esnasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 34 JCC 53 plakalı araç sürücüsü Seyfullah K. isimli şahıs polis ekiplerince tespit edilip yakalandı. Sürücü Seyfullah K.'ya trafiği tehlikeye sokmaktan ve abart egzoz kullanımından toplamda 10 bin 948 TL para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. 34 JCC 53 plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan sürücü Seyfullah K. trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak üzere Sancaktepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Türk Lirası, Sancaktepe, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Driftli düğün konvoyu karakolda bitti - Son Dakika


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