Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti - Son Dakika

Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti

22.01.2021 08:07

Antalya'da sevgilisine yaptığı sürpriz evlilik teklifinde bir arkadaşının aracıyla drift yapması nedeniyle kendisi, kız arkadaşı ve diğer arkadaşlarıyla birlikte 78 bin lira ceza uygulanan genç, "Bütün düğün paramız gitti. Ceza yiyen arkadaşlarım 'Takıyı önceden takmış olduk' diyor. Cezamızın iptal edilmesini ya da hafifletilmesini istiyoruz" dedi.

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde İsmail Göksu, kız arkadaşı Gözde Yıldırım'a evlilik teklifi yapmak için arkadaşları ile sürpriz hazırladı.

MEŞALE YAKIP OTOMOBİLLE DRİFT YAPTILAR

İsmail Göksu ve arkadaşları, 18 Ocak akşamı Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu'nun bahçesinde buluştu. Kız arkadaşı Gözde ile okulun bahçesine gelen İsmail Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada gencin arkadaşlarından biri de otomobiliyle çiftin etrafında drift yapmaya başladı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları cep telefonu ile çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti

TOPLAM 78 BİN 137 LİRA CEZA UYGULANDI

Okuldaki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, sürpriz evlilik teklifi organizasyonuna katılan kişileri tek tek tespit etti. Evlilik teklifini yapan kişinin İsmail Göksu, otomobille drift yapan sürücünün de S.C. (33) olduğu belirlendi. Jandarma, sürücü S.C.'ye toplam 7 bin 158 lira para cezası uygularken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlattı. Aynı olayda alkollü araç kullandığı tespit edilen B.Ş.'ye (29) 1.679 lira idari para cezası uygulayıp 2 yıl süreyle sürücü belgesine el koyan jandarma ekipleri, o sırada bölgede bulunan ve kurallara riayet etmeyen 22 kişiye de 'sosyal mesafe kurallarına uymamak' suçundan 3 bin 150'şer lira olmak üzere 69 bin 300 lira idari yaptırım uyguladı. Toplam ceza miktarı ise 78 bin 137 lira oldu.

Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti

"TEK SUÇUMUZ DRİFT"

Serik Sanayi Sitesi'nde oto yıkama işi yapan İsmail Göksu, nişanlısı Gözde Yıldırım'ın evlilik teklifini kabul etmesinin mutluluğunu yaşarken, yedikleri cezanın kendilerini üzdüğünü söyledi. İsmail Göksu, "O gün doğum günümdü. Nişanlımın bana sürpriz yapacağından emindim. Kendisini 7 yıldır tanıyorum. Onun bana doğum günü sürprizine karşılık, benim de ona bir sürpriz yapmam gerekiyordu. 3 - 4 arkadaşımla birlikte okulun bahçesinde kendisine evlilik teklifinde bulundum. Duyan arkadaşlarımız da geldi. Araba sayımız çoğaldı. Planlar değişti. Arkadaşımızın birisi aracı ile drift yaptı. Bu olayın ilgi çekeceğine inanıyordum ama bu kadarını da beklemiyordum. Biz 3 - 5 arkadaştık. Sosyal mesafe kurallarını da biliyorduk. Kısıtlama saati değildi. Herkes mesafeliydi, paylaşılan videolarda da zaten belli. Burada tek suçumuz drift olayı. Gerçekten düşünüldüğü zaman tehlikeli bir olay. Drifti yapan profesyonel bir arkadaş, sürekli yarışlara giriyor. Olmasaydı iyiydi ama oldu" dedi.

Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti

"BÜTÜN DÜĞÜN PARAMIZ GİTTİ"

Düğünlerinin iptal olmadığını söyleyen İsmail Göksu, "Ama bütün düğün paramız gitti. Hayalimizdeki gibi bir düğün olmayacak. 2 Şubat'ta nikahımız var. Mart ayında da düğünümüzü yapacağız. Nikahımıza ve düğünümüze herkesi bekleriz. Böyle bir çiftin nikahında ve düğününde herkes olmak ister. Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Ben sizin düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diye konuşuyor. Devletimiz de bizden önce düğün takılarımızı aldı. Canları sağ olsun" diye konuştu.

"CEZAMIZIN YA İPTAL EDİLMESİNİ YA DA HAFİFLETİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Kendisinin ilçede adıyla değil, lakabı 'Ayar' ile tanındığını kaydeden İsmail Göksu, "Kesilen cezalara itiraz edeceğiz. O gün orada birçok arkadaşımız aracın içerisindeydi. Biz sosyal mesafe kuralları içerisindeydik. Bu salgın kolay bir hastalık değil. Bunun bilincindeydik. Devlet büyüklerimizden ceza ile ilgili yardım bekliyoruz. Bu güzel fikrin sonu bu olmamalıydı. Yüzyılın evlenme teklifi bu. Ben 7 yıl bekledim. Bir arkadaşımın vesilesiyle sosyal medyada tanıştık. Yine sosyal medya, yine sosyal medya. Başlangıcı sosyal medya, bitiren sosyal medya olamayacak. Bu kadar pahalı bir düğün iptal olmayacak. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"O BANA, JANDARMA DA BİZE SÜRPRİZ YAPTI"

İsmail Göksu'nun nişanlısı Gözde Yıldırım da, "O gün akşam teklif güzeldi. İsmail'in de o gün doğum günüydü. Ben de Antalya'dan gelmiştim. Ona doğum günü sürprizi yapmıştım. O da bana sürpriz yaptı. Jandarma da bize sürpriz yaptı. Her şey güzeldi. Sosyal mesafe korunarak yapılmıştı. Drift yapıldığı için tepki topladık. Keşke olmasaydı. Çevremizden tepki aldık. O kadar cezadan dolayı düğün masraflarınız gitti ama çok mutluyuz" dedi.

Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti

Evlilik, Antalya, Göksu, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti - Son Dakika


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