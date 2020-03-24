Drogba'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Drogba'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Drogba'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, korona virüse yakalanan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Drogba'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, korona virüse yakalanan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Drogba, sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaştığı mesajında, "Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz

Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Abdurrahim Albayrak, Didier Drogba, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:10 Kaynak: İHA

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