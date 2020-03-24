Drogba'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Drogba'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, korona virüse yakalanan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, korona virüse yakalanan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Drogba, sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaştığı mesajında, "Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz
Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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