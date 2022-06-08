Dron avcısı Şahin, düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor - Son Dakika
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Dron avcısı Şahin, düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor

08.06.2022 11:10

ASELSAN'ın dron tehditlerine karşı geliştirdiği Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor.

ASELSAN'ın dron tehditlerine karşı geliştirdiği Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor.

ASELSAN, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, güvenlik güçlerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği ürünleri sergiledi.

Son dönemde dronlar kullanılarak yapılan saldırılara karşı çözümler geliştiren ASELSAN, bunlardan biri olan Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'ni EFES-2022 Tatbikatı'nda tanıttı.

Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'nin geliştirme sürecinde etkisiz hale getirdiği ikisi döner kanat, biri sabit kanatlı üç tipteki mini ve mikro İHA'nın sembolleri silah kulesinin üzerine işlendi. Benzer uygulamanın örnekleri düşman uçağını düşüren avcı uçaklarına, o ülkenin bayrağının işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

Geliştirme çalışmaları tamamlanan Şahin'in yakın zamanda güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması bekleniyor.

40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi.

Kritik tesislerin korunmasında da görev alacak

Uzaktan komuta yeteneğine sahip sistem, gelişmiş elektro-optik kameralarla otomatik hedef tespit ve takibi yapıyor.

Etkili menzili 700 metre olan Şahin, radardan bildirilen konuma otomatik yönleniyor. Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, ihtiyaç duyulan alana kolayca intikal ettirilip kuruluyor.

Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi görevler icra eden Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, 64 mühimmat kapasitesiyle caydırıcılık sağlıyor.

Dron avcısı Şahin, düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor
Dron avcısı Şahin, düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor
Dron avcısı Şahin, düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor
Dron avcısı Şahin, düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dron avcısı Şahin, düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor - Son Dakika

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