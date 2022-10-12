Dron destekli trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Dron destekli trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı

12.10.2022 16:26

Dron destekli trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı Uygulamada damperdeki brandası takılı olmayan kamyon drone ile tespit edildi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan drone destekli uygulamada sürücülere...

Dron destekli trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Uygulamada damperdeki brandası takılı olmayan kamyon drone ile tespit edildi

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan drone destekli uygulamada sürücülere ceza yağdı. Bir hafriyat kamyonun brandası kapalı olmadan gittiği tespit edilerek ceza yazılırken, bir çok sürücüye de trafik kurallarına uymamak ve emniyet kemeri takmadıkları için ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla harekete geçen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında drone destekli denetleme yaptı. Uygulamanın, trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, araç sürerken telefon kullanan, diğer sürücüleri tehlikeye atmak gibi bir çok suçu önlemek amaçlı yapıldığı öğrenildi.

Uygulamada bir hafriyat kamyonunun kasası yüklü iken brandayı kapatmadığı tespit edilerek durduruldu. Araç sürücüsüne 61/H maddesine uymamaktan 408 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca bir çok sürücüye de emniyet kemeri takmamak ve cep telefonu ile konuşurken araç sürmekten cezai işlem uygulandı.

Uygulama sonucunda toplamda araç sürücülerine 15 bin 785 lira cezai işlem uygulandı. Uygulamanın sürekli belirli saatlerde ve farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dron destekli trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dron destekli trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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